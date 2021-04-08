Убийство Айзады Канатбековой. Депутаты парламента требуют отчета главы МВД

Депутаты Жогорку Кенеша требуют пригласить главу МВД и заслушать его по делу о похищении и убийстве Айзады Канатбековой. С предложением выступили Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Айсулуу Мамашова и Гульшат Асылбашева.

По словам Дастана Бекешева, Айзада Канатбекова стала жертвой халатного отношения к своим обязанностям сотрудников милиции.

«Надо сегодня рассмотреть этот вопиющий случай и, если необходимо, отправить в отставку министра внутренних дел», — заявил он.

По словам Натальи Никитенко, проблема похищения невест принимает необратимый характер.

«Мы ранее на комитете, рассмотрев работу правительства по этому направлению, поставили неудовлетворительную оценку. Это не первый случай. Надо принять меры», — сказала она.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.