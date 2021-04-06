Законопроект «О халал-индустрии» вынесен на общественное обсуждение

Министерство экономики и финансов вынесло на общественное обсуждение проект закона «О халал-индустрии в КР». Документ опубликован на сайте правительства.

О необходимости принятия такого закона в ведомстве говорили в феврале 2021 года. Экономисты уверены, что индустрия не развивается из-за отсутствия законодательной базы.

«Проект закона разработан в целях определения правовых основ производства халал-продукции, ее сертификации, регулирования отношений, возникающих между органами сертификации, производителями продукции, физическими и юридическими лицами, уполномоченными органами в этой области», — говорится в справке-обосновании.

Авторы также отмечают, что проект поможет в продвижении отечественной халал-продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке, создаст условия для производства и экспорта конкурентоспособной, экологически чистой и качественной сельскохозяйственной продукции и перерабатывающей промышленности в соответствии с международными стандартами и требованиями, а также повышения доверия к ним.