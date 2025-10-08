Глава СПЧ: Запрет доставлять нехаляльные продукты противоречит Конституции РФ

Фетва о запрете курьерам доставлять нехаляльные продукты противоречит как минимум пяти статьям Конституции РФ. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишет НСН.

Напомним, фетва Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запрещает курьерам-мусульманам доставлять товары, запрещенные по религиозным канонам, в том числе алкоголь, свинину, предметы языческого культа и так далее.

Фадеев отметил, что заключение ДУМ РФ создает искусственные барьеры, нарушая принцип свободного перемещения товаров и услуг, а также статью, гарантирующую свободу труда, и статью о безосновательном ограничении свободы труда по признаку религиозной принадлежности.

Также он указал, что религиозные организации не вправе брать на себя функции органов публичной власти, а заключение ДУМ РФ «направлено фактически на регулирование трудовых и гражданско-правовых отношений», что, согласно Конституции РФ, является исключительной компетенцией федеральных органов законодательной власти.

«В-пятых, это решение направлено на разжигание религиозной розни... Реализация заключения... приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов», — подчеркнул Фадеев.