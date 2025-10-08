23:11
Общество

СМИ: Запрет на доставку нехаляльных продуктов не дойдет до мигрантов

Несмотря на фетву Духовного управления мусульман России, запретившую доставку алкоголя, табака и свинины, курьеры не откажутся от таких заказов, сообщила Telegram-каналу Readovka руководитель портала Migranto Светлана Саламова.

Также, по ее словам, крупные сервисы доставки вряд ли будут менять правила под новую фетву. Отказаться от работы из религиозных соображений могут десятые доли процента мигрантов. «Не все вообще знают о фетве, да и не всегда понимают, что она касается именно их», — считает эксперт.

Речь идет об алкогольных напитках, свинине и мясе, которое не соответствует халяльным стандартам. Также теперь под запретом азартные игры, идолы, предметы языческого культа, мясо животных, умерщвленных недозволенным способом, что противоречит исламу.
