Электронную базу данных халал-продукции создает Министерство экономики и коммерции Кыргызстана. Ее планируют запустить в следующем году, сообщил в эфире «Биринчи радио» директор центра по развитию халал-индустрии при ведомстве Алмаз Кайырбеков.

Он отметил, что система хранения совокупных сведений позволит получать более точную информацию о количестве производителей мясной, молочной и другой продукции с гарантией халал.

Единая база данных будет работать на государственном портале, чтобы обеспечить обмен информацией между госструктурами и госорганами.

«Это позволит видеть реальные цифры по производству халал-продуктов и обеспечить полную прозрачность», — пояснил специалист.

Система будет фиксировать все этапы — от места забоя животного до переработки и состава готового продукта.

«Если это, например, колбаса, мы должны знать, с какого убойного цеха поступило мясо, кто был владельцем животного», — уточнил Алмаз Кайырбеков.

По его мнению, комплексное развитие перерабатывающей отрасли в аграрном секторе позволит значительно повысить вклад животноводства в экономику страны.

Напомним, в июне прошлого года президент Садыр Жапаров подписал Закон «О халал-индустрии». В декабре 2024-го чиновники уже тестировали новый государственный портал в сфере халал-индустрии КР. Это единая автоматизированная информационная система для учета и надзора за сертифицированной халяльной продукцией и услугами. После завершения тестов ее обещали интегрировать с платформой межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», что позволит обеспечить цифровое взаимодействие между органами сертификации, надзора и участниками оборота продукции.