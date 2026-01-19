В Кыргызстане начнут штрафовать за нарушение требований халал-индустрии

Министерство экономики и коммерции предлагает штрафовать за нарушение требований, предусмотренных законом «О халал-индустрии в Кыргызской Республике». Об этом сообщил заместитель главы ведомства Султан Ахматов на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По его словам, в Законе «О халал-индустрии в Кыргызской Республике» прописано, что нарушение норм данного закона влечет ответственность в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях.

При этом в сам кодекс соответствующие поправки еще не внесены. Так, законопроектом предлагается внести в Кодекс о правонарушениях статью под названием «Нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере халал-индустрии».

В ней предусмотрены штрафы в размере 7 тысяч 500 сомов для физических лиц и 23 тысячи сомов для юридических лиц за нарушения, связанные с выпуском в обращение халал-продукции и халал-услуг без документов подтверждения соответствия.

За нарушения процедуры подтверждения соответствия халал-продукции и халал-услуг предлагается налагать штраф в размере 13 тысяч сомов на юридических лиц. Рассматривать дела о нарушениях по данной статье будет уполномоченный орган в сфере здравоохранения.

Замминистра отметил, что в Кыргызстане были случаи, когда компании получали сертификаты о халал-продукции с нарушениями. «В законе прописаны условия, как должна проходить аккредитация. Были случаи, когда называли халал, но в продукции была свинина. Это компания «Риха», она неправильно прошла аккредитацию. Мы отозвали лицензию», — сказал замминистра.

По итогам обсуждения члены комитета одобрили законопроект в первом чтении.