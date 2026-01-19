16:52
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Общество

В Кыргызстане начнут штрафовать за нарушение требований халал-индустрии

Министерство экономики и коммерции предлагает штрафовать за нарушение требований, предусмотренных законом «О халал-индустрии в Кыргызской Республике». Об этом сообщил заместитель главы ведомства Султан Ахматов на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По его словам, в Законе «О халал-индустрии в Кыргызской Республике» прописано, что нарушение норм данного закона влечет ответственность в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях.

При этом в сам кодекс соответствующие поправки еще не внесены. Так, законопроектом предлагается внести в Кодекс о правонарушениях статью под названием «Нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере халал-индустрии».

В ней предусмотрены штрафы в размере 7 тысяч 500 сомов для физических лиц и 23 тысячи сомов для юридических лиц за нарушения, связанные с выпуском в обращение халал-продукции и халал-услуг без документов подтверждения соответствия.

За нарушения процедуры подтверждения соответствия халал-продукции и халал-услуг предлагается налагать штраф в размере 13 тысяч сомов на юридических лиц. Рассматривать дела о нарушениях по данной статье будет уполномоченный орган в сфере здравоохранения.

Замминистра отметил, что в Кыргызстане были случаи, когда компании получали сертификаты о халал-продукции с нарушениями. «В законе прописаны условия, как должна проходить аккредитация. Были случаи, когда называли халал, но в продукции была свинина. Это компания «Риха», она неправильно прошла аккредитацию. Мы отозвали лицензию», — сказал замминистра.

По итогам обсуждения члены комитета одобрили законопроект в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358411/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане ужесточат требования к выдаче сертификатов на продукцию халал
Электронную базу данных халал-продукции создает Министерство экономики
СМИ: Запрет на доставку нехаляльных продуктов не дойдет до мигрантов
Глава СПЧ: Запрет доставлять нехаляльные продукты противоречит Конституции РФ
ДУМ России запретило курьерам-мусульманам перевозить свинину, алкоголь и идолов
Национальные бренды Кыргызстана представили на выставках в Малайзии и России
Кабмин упростил порядок в сфере техрегулирования и халал-сертификации
Торговлю в формате халал намерены развивать Кыргызстан и Пакистан
В России разработают халал-стандарт в сфере туризма
В Казани открылся торговый дом халал-продуктов из Кыргызстана
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
Конфликт между активистом и&nbsp;&laquo;Куликовым&raquo; урегулирован Конфликт между активистом и «Куликовым» урегулирован
Бизнес
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
19 января, понедельник
16:42
Владимира Путина пригласили войти в «Совет мира» по ситуации в Газе Владимира Путина пригласили войти в «Совет мира» по сит...
16:33
Цифровой учет воды: систему внедрят по всему Кыргызстану в 2026 году
16:31
Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
16:24
В Кыргызстане начнут штрафовать за нарушение требований халал-индустрии
16:23
Более 7,6 миллиона сомов предусмотрят на тренировочные сборы командам КР