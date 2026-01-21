Аграрная ассоциация требует разъяснений по скандалу вокруг «Рихи»

Ассоциация развития агропромышленного комплекса Кыргызстана выступила с официальным обращением в связи с распространением в публичном пространстве информации о якобы имевших место нарушениях со стороны отечественного производителя ОсОО «Риха». Поводом стали заявления депутатов, прозвучавшие 19 января на заседании комитета ЖК по бюджету, экономике и предпринимательству, где говорилось об «отозванной лицензии», «неправильной аккредитации» и возможных нарушениях стандартов «Халал».

Ассоциация сообщает, что по состоянию на 21 января ОсОО «Риха» не получало никаких официальных уведомлений от Министерства экономики и коммерции либо иных госорганов о нарушениях, ограничениях деятельности или отзыве разрешительных документов.

Фото ассоциации

Производство колбасных изделий и мясопродукции не относится к деятельности, подлежащей лицензированию, а частные предприятия не проходят государственную аккредитацию. Для них предусмотрена сертификация продукции.

У компании действуют сертификаты «Халал», выданные уполномоченными структурами Кыргызстана и Казахстана, включая Центр развития халал-индустрии, Духовное управление мусульман КР и Halal Damu.

По результатам лабораторной экспертизы в аккредитованном госучреждении ДНК свинины в продукции ОсОО «Риха» не обнаружена, что подтверждается протоколами испытаний.

В обращении подчеркивается:

Ассоциация развития АПК отмечает, что распространение непроверенных или искаженных сведений без официальных документов наносит репутационный ущерб не только одной компании, но и всей перерабатывающей отрасли страны. По ее мнению, подобные сообщения мгновенно распространяются на соседние рынки и создают негативный фон для отечественной пищевой индустрии.

Организация призывает участников общественного обсуждения публиковать только проверенную, документально подтвержденную информацию и официальные разъяснения государственных органов.

Также она обращается к госорганам с просьбой:

предоставить официальную позицию по ситуации;

опровергнуть недостоверные сведения;

обеспечить корректное информирование общества и бизнес-сообщества.

В ассоциации заявляют, что продолжат защищать интересы добросовестных отечественных производителей и добиваться прозрачного, правового и профессионального диалога по вопросам пищевой безопасности и репутации кыргызстанских компаний.