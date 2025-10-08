ДУМ России запретило курьерам-мусульманам перевозить свинину, алкоголь и идолов

Духовное управление мусульман России выпустило специальную фетву и разделило все перевозимые курьерами грузы на халяльные (дозволенные) и харамные (запрещенные). Документ опубликовали на сайте ДУМ РФ.

По фетве Духовного управления мусульман курьерам нельзя доставлять алкоголь, свинину, мясо животных, забитых не по шариату, предметы языческого культа и товары, связанные с азартными играми.

Исключение — если такие грузы доставляют для утилизации. В случае если курьер не знает, что находится в посылке, такая доставка не считается грехом.

Если в одном заказе есть и дозволенные, и запрещенные товары, но большая часть халяльная, доставка разрешена. Часть дохода рекомендуется отдать на милостыню для «очищения заработка».

Глава Совета по правам человека в России Кирилл Кабанов выразил опасения по этому поводу. В своем Telegram-канале он отметил, что это еще один шаг в сторону искусственного разделения общества на своих и чужих, правоверных и неверных.

«Самое опасное — это разделение людей по религиозному признаку», — написал Кирилл Кабанов.

Он подчеркнул, что новшество от ДУМ может вызвать массовые увольнения выходцев из Центральной Азии и Закавказья.