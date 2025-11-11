В Кыргызстане ужесточат требования к выдаче сертификатов на продукцию халал. Об этом сообщил в эфире «Биринчи радио» директор центра по развитию халал-индустрии при Министерстве экономики и коммерции Алмаз Кайырбеков.

По его словам, будут повышены требования к аккредитации организаций, занимающихся сертификацией халал-продукции. Цель изменений — привести стандарты в соответствие с международными нормами и вывести с рынка товары, не отвечающие требованиям.

Алмаз Кайырбеков добавил, что некоторые ингредиенты, например, желатин или пищевые красители, требуют лабораторной проверки происхождения.

«Это не только религиозный аспект, но и важный экономический ресурс. Халал-индустрия — многомиллиардный рынок, и Кыргызстан должен активно развивать этот сектор», — резюмировал он.