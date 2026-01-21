В Кыргызстане ужесточат ответственность за нарушение халал-стандартов

Министерство экономики и коммерции разработало законопроект, направленный на усиление государственного контроля в сфере халал-индустрии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно проекту, предлагается установить четкую ответственность для субъектов, которые нарушают требования халал-стандартов или незаконно используют маркировку «халал».

Министерство также продолжает работу над совершенствованием системы халал-сертификации. В планах — цифровизация процесса выдачи сертификатов, внедрение прозрачных механизмов контроля за производством и маркировкой продукции, а также повышение эффективности мониторинга.

В Минэкономики отметили, что новые меры направлены на укрепление доверия населения к халал-продукции, реализуемой на территории Кыргызстана, и повышение прозрачности в отрасли.