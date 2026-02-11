10:32
Власть

За использование поддельных сертификатов для халал-продукции будут наказывать

Парламентский комитет по правопорядку одобрил поправки в Кодекс о правонарушениях, которые направлены на защиту прав потребителей и введение ответственности за фальсификацию маркировки халал-продукции.

Производителей будут наказывать за использование поддельных сертификатов и другие формы обмана покупателей.

Заместитель министра экономики и коммерции Султан Ахматов рассказал депутатам о том, что новые нормы предназначены для наведения порядка на рынке халал-товаров и халал-услуг. 

Члены комитета выступили за усиление проверочных мероприятий и определение на рынках отдельных мест для продукции с халал-сертификатом.  

За нарушения процедуры подтверждения соответствия халал-продукции и халал-услуг предлагается налагать штраф в размере 13 тысяч сомов на юридических лиц. Рассматривать дела о нарушениях по данной статье будет уполномоченный орган в сфере здравоохранения.

Комитет также рассмотрел и одобрил в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс по вопросам борьбы с пытками. Новая редакция статьи 137 приводит законодательство в соответствие с требованиями ООН. Теперь наказание за пытки грозит не только должностным лицам, но и другим гражданам, которые официально выполняют государственные функции.
