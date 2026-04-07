Кыргызстан продвигает халал-индустрию на международном конгрессе в Анкаре

Директор Кыргызского центра аккредитации при Министерстве экономики и коммерции Айнура Ахмеджанова участвует в I Международном конгрессе по халал-аккредитации, который проходит с 6 по 8 апреля 2026 года в Анкаре (Турция), сообщила пресс-служба Минэкономики.

Конгресс организован Агентством по халал-аккредитации Турции и является первой платформой глобального уровня, объединяющей ученых, представителей индустрии и государственных органов.

Для Кыргызстана это открывает новые возможности для экспорта и укрепляет статус национальной системы аккредитации.

Главная цель мероприятия — обсуждение единых стандартов, укрепление доверия к сертификации и перспектив развития халал-сектора на международной арене.

В рамках программы конгресса планируется обсуждение механизмов взаимного признания халал-сертификатов, изучение инновационных методов контроля качества продукции и услуг, укрепление партнерских связей с международными организациями по аккредитации.

Участие Кыргызстана в конгрессе способствует интеграции страны в мировое сообщество халал-индустрии и повышению доверия к национальной системе сертификации.