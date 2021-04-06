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Власть

В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде

С 1 апреля 2021 года упразднена процедура запроса от физических и юридических лиц справок и/или документов в бумажном виде. Соответствующее решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба правительства.

«В целях реализации Указа президента «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению» с 1 апреля 2021 года упраздняется процедура запроса от физических и юридических лиц справок и/или документов в бумажном виде, предоставляемых государственными органами и органами местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг, при условии полного перевода запрашиваемых сведений в цифровой формат», — уточняют в пресс-службе.

Согласно документу, поручено обеспечить:

  • функционирование и обмен данными сервисов между государственными органами и органами местного самоуправления посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» (на безвозмездной основе) при оказании государственных и муниципальных услуг, включенных в перечень, если законодательством Кыргызской Республики не предусмотрен иной порядок обмена информацией;
  • передачу справок и/или документов в бумажном виде Министерству иностранных дел КР в случае обращения граждан страны, пребывающих за рубежом, для предоставления по месту требования в стране пребывания;
  • соблюдение «Об информации персонального характера» в части наличия правовых оснований осуществления работы с персональными данными в пределах своих полномочий и компетенций, установленных законодательством страны в сфере информации персонального характера.

С перечнем справок и/или документов, предоставляемых государственными органами и органами местного самоуправления при оказании государственных и муниципальных услуг, можно ознакомиться здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188967/
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