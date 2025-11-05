Официальный визит Садыра Жапарова в Египет. Подписан ряд документов

По итогам официального визита Садыра Жапарова в Египет подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание кыргызско-египетского совместного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Подписаны следующие документы:
- соглашение между кабмином КР и правительством Египта об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов;
- соглашение об экономическом, научном и техническом сотрудничестве между кабмином КР и правительством Египта;
- соглашение между кабмином КР и правительством Египта о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
- соглашение между кабмином КР и правительством Египта о сотрудничестве в области высшего образования;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики КР и Министерством электрической энергии и возобновляемых источников энергии Египта и сотрудничестве в сфере энергетики;
- меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям КР и Главным управлением по инвестициям и свободным экономическим зонам Египта;
- меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений КР и Министерством по делам Вакуфов (благотворительности) Египта;
- меморандум о взаимопонимании между Национальным банком КР и Центральным банком Египта.