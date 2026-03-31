О социальной напряженности в новостройках заявили в БГК, мэрия опровергает

О якобы социальной напряженности в новостройках Бишкека заявила глава Ассоциации JIA. Гульнара Сатыбалдиева накануне принимала участие в заседании постоянной комиссии городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

По ее словам, запрет на выдачу справок привел к социальной напряженности среди жителей новостроек.

Гульнара Сатыбалдиева отметила, что мэрия запретила выдавать справки на отчуждение третьим лицам. В результате права на владение квартирами граждане реализовать не могут, как и получить техпаспорта или прописаться.

Вице-мэр столицы Азамат Кадыров опроверг такие заявления, подчеркнув, что муниципалитет не ограничивал права граждан.

«Мэрия никого в заложники не брала. Просьба выражаться корректно», — сказал он.

Представитель Союза строителей Салават Шаяхметов сообщил, что проблема с выдачей справок привела к накоплению других вопросов. Из-за невозможности переоформления квартир налоговые обязательства остаются на застройщике.

«Люди не могут оформить наследство, заложить имущество, решить бытовые вопросы. Без справки из ГНС не можем получить документ в мэрии, а без справки муниципалитета мы не можем переоформить квартиры на жителей. Какой-то замкнутый круг, в котором мы оказались», — сказал он.