08:52
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Общество

О социальной напряженности в новостройках заявили в БГК, мэрия опровергает

О якобы социальной напряженности в новостройках Бишкека заявила глава Ассоциации JIA. Гульнара Сатыбалдиева накануне принимала участие в заседании постоянной комиссии городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

По ее словам, запрет на выдачу справок привел к социальной напряженности среди жителей новостроек.

Гульнара Сатыбалдиева отметила, что мэрия запретила выдавать справки на отчуждение третьим лицам. В результате права на владение квартирами граждане реализовать не могут, как и получить техпаспорта или прописаться.

Вице-мэр столицы Азамат Кадыров опроверг такие заявления, подчеркнув, что муниципалитет не ограничивал права граждан.

«Мэрия никого в заложники не брала. Просьба выражаться корректно», — сказал он.

Представитель Союза строителей Салават Шаяхметов сообщил, что проблема с выдачей справок привела к накоплению других вопросов. Из-за невозможности переоформления квартир налоговые обязательства остаются на застройщике.

«Люди не могут оформить наследство, заложить имущество, решить бытовые вопросы. Без справки из ГНС не можем получить документ в мэрии, а без справки муниципалитета мы не можем переоформить квартиры на жителей. Какой-то замкнутый круг, в котором мы оказались», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368130/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
Депутат считает постыдным делать бизнес на справках
Депутат предлагает дать возможность частным клиникам выдавать справки
Жители новостроек Бишкека обратились к президенту из-за угрозы сноса домов
Спустя 15 лет. В жилмассив «Кен-Сай» Оша обещают провести свет до конца года
Получение разрешений для грузоперевозок и водительских справок ускорили в КР
Кыргызстан переходит на цифровые документы: бумажные справки уходят в прошлое
Гражданам до 50 лет перестанут выдавать бумажные справки
Медсправки 083 продавали. Цифровые решения помогут бороться с этим
Мэр Бишкека осмотрел городские объекты и дал поручения по улучшению
Популярные новости
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
31 марта, вторник
08:46
Проект установки «умных» фонарей в Бишкеке обсудили чиновники мэрии Проект установки «умных» фонарей в Бишкеке обсудили чин...
08:39
Приговор Эркину Мамбеталиеву оставлен в силе — решение второй судебной инстанции
08:28
Ратбек Жуманазаров завоевал бронзовую медаль на международном турнире по дзюдо
08:09
О социальной напряженности в новостройках заявили в БГК, мэрия опровергает
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 марта, понедельник
23:39
Дефицит чипов памяти. Sony приостановила продажу SD-карты
23:10
Сборная Кыргызстана по футболу (U-23) проиграла команде Сербии
22:45
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на тротуарах
22:24
Сборная Кыргызстана по футболу (U-20) проиграла команде Боснии и Герцеговины
22:22
Стартовал театральный фестиваль «Карыпбаев фест»