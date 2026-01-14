Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут

Медицинская справка формы 083 больше не требуется при замене бессрочного водительского удостоверения. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев в прямом эфире.

По его словам, с 15 января по 15 февраля граждане смогут бесплатно заменить бессрочные водительские удостоверения. При этом прохождение медицинской комиссии не понадобится.

«Сейчас поступает много вопросов из-за очередей за справкой формы 083. Хочу разъяснить: при замене бессрочного водительского удостоверения эта справка не нужна. Она требуется только при первичном получении водительских прав», — подчеркнул Каныбек Туманбаев.

Для замены водительского удостоверения необходимо предоставить только действующее удостоверение.

Управделами главы государства отметил, что сейчас в системе «Түндүк» все еще запрашивают справку формы 083, однако этот вопрос уже решают. С 15 января требование о предоставлении справки будет исключено.