В резиденции «Ынтымак Ордо» прошла презентация паспортов, номерных знаков и водительских удостоверений нового образца.

Замначальника производственного технологического центра по изготовлению документов государственного значения Сыргак Чокоев рассказал, что Кыргызстан - первая страна, которая применила 3D рисунки для дизайна и защиты от подделок на паспортах нового образца.

«Наши зарубежные коллеги ждут успешное внедрение этого метода защиты, который будет применяться в будущем и для разработки паспортов других стран», — отметил Сыргак Чокоев.

Он добавил, что стоимость паспорта будет увеличена из-за удорожания материалов поставщика из Европы. Но сам паспорт, как ID- карта, так и общегражданский документ, будет печататься в Кыргызстане.

Как отметил чиновник, новые документы невозможно подделать.

«У нас есть независимое международное заключение, что документы соответствуют всем требованиям. И мы считаем, что наш паспорт один из самых красивых в мире. По крайней мере, в первую мировую десятку мы точно должны войти», — поделился Сыргак Чокоев.

Он добавил, что при дневном свете это обычный паспорт, а при инфракрасном излучении — каждая страница неповторимый шедевр с символами и достопримечательностями нашей страны.