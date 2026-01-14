Депутат считает постыдным делать бизнес на справках. Об этом заявил на заседании парламента Дастанбек Джумабеков.

По его словам, кабмин предлагает изменить действующее законодательство через повышение стоимости ряда госуслуг, в частности, при выдаче справок.

«В действующей редакции написано, что цена справки не должна превышать себестоимости, а правительство хочет увеличить ее. Это уже коммерция чистой воды! Нельзя за счет справки наживаться на людях и направлять деньги на какие-то коммерческие цели. И так люди платят налоги за каждый шаг, и это в корне неверно — зарабатывать на выдаче справок», — считает Дастанбек Джумабеков.

Он также отметил, что нововведениями кабмина предлагается выдавать справки только через систему «Тундук».

«Но я считаю, что это неправильно. Не все граждане еще зарегистрированы в этой системе. Есть пенсионеры, другие категории граждан, которые не умеют пользоваться ею, а мы хотим ограничить их права. Надо оставить альтернативу для людей, чтобы они могли получать бумажные справки в айыл окмоту. Я открыто скажу: тут явно есть чей-то бизнес-интерес, и этого нельзя допускать», — добавил парламентарий.