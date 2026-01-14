15:42
Депутат считает постыдным делать бизнес на справках

Депутат считает постыдным делать бизнес на справках. Об этом заявил на заседании парламента Дастанбек Джумабеков.

По его словам, кабмин предлагает изменить действующее законодательство через повышение стоимости ряда госуслуг, в частности, при выдаче справок.

«В действующей редакции написано, что цена справки не должна превышать себестоимости, а правительство хочет увеличить ее. Это уже коммерция чистой воды! Нельзя за счет справки наживаться на людях и направлять деньги на какие-то коммерческие цели. И так люди платят налоги за каждый шаг, и это в корне неверно — зарабатывать на выдаче справок», — считает Дастанбек Джумабеков.

Он также отметил, что нововведениями кабмина предлагается выдавать справки только через систему «Тундук».

«Но я считаю, что это неправильно. Не все граждане еще зарегистрированы в этой системе. Есть пенсионеры, другие категории граждан, которые не умеют пользоваться ею, а мы хотим ограничить их права. Надо оставить альтернативу для людей, чтобы они могли получать бумажные справки в айыл окмоту. Я открыто скажу: тут явно есть чей-то бизнес-интерес, и этого нельзя допускать», — добавил парламентарий.
