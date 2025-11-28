21:08
По итогам Кыргызско-Германского бизнес-форума подписан ряд документов

По итогам Кыргызско-Германского бизнес-форума подписан ряд документов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Завизированы следующие документы:

  • контракт между ОсОО «Мега Мастер Плюс» (КР) и Grenzebach BSH GmbH (ФРГ) о поставке оборудования и технологий для реализации проекта по строительству в КР завода по выпуску гипсокартона и сухих смесей из гипса;
  • контракт на экспорт более 100 тонн грецкого ореха между ЗАО «Сан Планет Органик» и EgeSun GmbH;
  • меморандум о сотрудничестве между ГП «Кыргызфармация» и Siemens Helthineers;
  • меморандум о сотрудничестве между Spitzke и профессиональным лицеем железнодорожников № 97 Бишкека;
  • меморандум о сотрудничестве между Министерством науки, высшего образования и инноваций КР и KARL Berufsbildungs-GmbH в сфере создания и развития центра профессионального образования в КР;
  • меморандум о сотрудничестве между Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР и Janser Consult GmbH в сфере трудоустройства, профессиональной подготовки и интеграции граждан КР в ФРГ;
  • меморандум о сотрудничестве между Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР и Barmer Ersatzkasse в сфере социальной защиты, медицинского и социального страхования граждан КР, проживающих и работающих в ФРГ;
  • меморандум о сотрудничестве между ОФ «Инсан-Лейлек» и объединением KUNA — Verein für Nachhaltige Entwicklung und interkulturelle Zusammenarbei (Ассоциация устойчивого развития и межкультурного сотрудничества, ФРГ);
  • меморандум о сотрудничестве между Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР и Europa Park;
  • меморандум о сотрудничестве между Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР и агентствами занятости Регенсбурга и Швандорфа;
  • меморандум по реализации инвестиционного проекта строительства мини-гидроэлектростанции между ОсОО «АК Бура Групп» и Wiegert&Bähr Turbinen und Stahlwasserbau;
  • меморандум о сотрудничестве в реализации возможных экономических проектов, направленных на развитие промышленности в энергоэффективном строительстве, солнечной энергетике, «зеленой» логистике, между «АПК Валди» и SEG ENERGY LEASING LIMITED;
  • меморандум о сотрудничестве между Национальным агентством инвестиций КР и Schmid Group GmbH;
  • меморандум о сотрудничестве между «Кыргыз Винд Систем» и Crane&Logistic Partner GmbH, Windevo Servicetechnik GmbH.
