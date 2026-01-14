Депутат предлагает дать возможность частным клиникам выдавать справки

Депутат предлагает расширить возможности для получения справок в частных клиниках. Об этом на заседании парламента заявил Дастан Бекешев.

По его словам, сегодня в государственных медучреждениях возникают очереди из-за большого числа желающих получить справки.

«Только госбольницы подключены к системе «Тундук», и там отражаются справки. А частные клиники не интегрированы в эту систему. Наверное, чтобы разгрузить госучреждения, надо дать возможность частным клиникам выдавать справки», — считает нардеп.

По словам члена правления ОАО «Тундук» Таланта Аманова, работа в этом направлении продолжается.

«Технически мы готовы к этому. Мы примем к сведению вашу рекомендацию», — добавил он.

Дастан Бекешев также призвал создать в «Тундуке» реестр лиц с инвалидностью, чтобы улучшить предоставление госуслуг для этой категории граждан. «Сегодня инвалиды сталкиваются с большими проблемами по прохождению биометрии по лицу при обращении в банки или когда хотят открыть мобильное приложение. Прошу помочь и с этим вопросом», — добавил он.