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Власть

Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему вновь выдвигаться в президенты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему вновь выдвигаться на пост главы государства. Об этом сообщают российские СМИ.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится об изменении избирательного законодательства в соответствии с поправками к Конституции, которые были приняты ранее.

Эти законы вводят жесткое ограничение на количество президентских сроков — не более двух для одного человека. При этом оговаривается, что для нынешнего главы государства отсчет мандатов будет вестись с нуля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188913/
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