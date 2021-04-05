Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему вновь выдвигаться в президенты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему вновь выдвигаться на пост главы государства. Об этом сообщают российские СМИ.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится об изменении избирательного законодательства в соответствии с поправками к Конституции, которые были приняты ранее.

Эти законы вводят жесткое ограничение на количество президентских сроков — не более двух для одного человека. При этом оговаривается, что для нынешнего главы государства отсчет мандатов будет вестись с нуля.