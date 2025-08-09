09:11
О встрече с Уиткоффом Путин также рассказал главам Китая, Беларуси, ЮАР и Индии

Президент России Владимир Путин накануне провел ряд телефонных разговоров с лидерами Казахстана, Узбекистана, Китая, Беларуси, ЮАР и Индии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином Путин «рассказал об основных итогах своей беседы со специальным посланником лидера США Стивеном Уиткоффом».

Эта же тема была основой беседы с другими президентами. Александра Лукашенко «проинформировал о текущих российско-американских контактах с акцентом на итоги беседы со спецпосланником Соединенных Штатов».

Такие же переговоры глава РФ провел с премьером Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Ранее сообщалось, что состоялись телефонные разговоры с Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым.

По данным Кремля, Владимир Путин позвонил главе Казахстана, «чтобы в духе российско-казахских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе об основных итогах недавней встречи со Стивеном Уиткоффом».

Российский лидер поделился с Шавкатом Мирзиеевым оценками прошедшей 6 августа беседы со спецпосланником американского президента. Глава РУз, поблагодарив за эту важную информацию, выразил поддержку усилиям по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса.

Напомним, прямые переговоры президентов США и РФ по ситуации вокруг Украины пройдут на Аляске 15 августа.
