Почему образ Путина больше «не работает»

Политблок Кремля должен был создать для российского президента новый имидж. Владимир Путин перешагнул 70-летний рубеж, и это обстоятельство уже само по себе требует обновления позиционирования хозяина Кремля.

В своем тексте «Без смены образа. Как Путин превращается в комическую фигуру», опубликованном на сайте центра Карнеги, политический обозреватель и социолог Андрей Перцев рассуждает на эту тему.

Мы прочитали текст Перцева за вас и предлагаем сокращенную версию с сохранением основных посылов.

На протяжении двух с лишним десятилетий Владимиру Путину последовательно выстраивали образ сильного лидера. Тщательно продуманный имидж был одной из основных составляющих путинской популярности.

Сначала он был немногословным разведчиком, который пришел, чтобы «навести порядок». Затем — альфа-самцом, которого должны бояться враги.

К 2025 году этот образ, очевидно, устарел — как минимум в силу преклонного возраста российского лидера. Но Владимир Путин и его политические менеджеры так и не смогли придумать новое подходящее амплуа. В результате российская и зарубежная аудитория регулярно видит молодящегося пожилого человека, который оторван от реальности, пускается в воспоминания о молодости и ворчливо бранится на публику.

В последние несколько месяцев практически каждое появление Путина на публике сопровождается странными высказываниями, приправленными междометиями «мля» и «на». Российский президент пытается шутить, погружается в воспоминания о собственной юности и зрелости, делает неуместные исторические экскурсы.

То он рассуждает о том, что «погода сегодня такая, завтра другая», то объясняет вторжение в Украину «скукой» и «желанием движухи», то при разговоре о глобальном потеплении рассказывает не относящийся к делу скабрезный анекдот про три буквы, то неожиданно вспоминает, как под саке беседовал с одним из японских премьеров о качестве спермы японцев.

Одна из любимых тем Путина — его здоровье. Он раскрыл секрет своего «хорошего внешнего вида»: надо двигаться. Бравировал тем, что специально не носит очки и проходит «ежегодный чек-ап». Пересказал слова некоего «близкого человека», назвавшего Путина «киборгом».

Таким многословным Владимир Путин был далеко не всегда. Долгие годы он придерживался образа немногословного мачо из спецслужб, который пришел, чтобы поправить дела в стране после «лихих 90-х». Говорил жесткими, отрывистыми, легко запоминающимися фразами, без всякой лирики, только по делу и только о том, что касалось президентских обязанностей. Одевался в неприметные костюмы.

Безусловно, такой имидж был сконструирован искусственно. Творец кремлевской политики периода раннего путинизма Глеб Павловский не скрывал, что лепил публичный образ Путина с героя «Семнадцати мгновений весны» Штирлица.

Когда порядок в государстве был более-менее наведен, потребовалось скорректировать имидж. Вместо «Путина-разведчика» появился «Путин-мачо» — аватар «сильной России». Президент стал нырять за амфорами, летать со стерхами, тестировать «Ладу-Калину» на сибирских трассах, фотографироваться в тайге с голым торсом и оружием.

После Мюнхенской речи 2007 года Путин стал все чаще противопоставлять РФ Западу, а себя — «слабым и нерешительным» западным лидерам. Образ деятельного мачо-силача должен был дополнительно подчеркивать этот контраст с вялыми западными бюрократами в пиджаках.

Этот имидж — нечто среднее между Индианой Джонсом и Джеймсом Бондом — использовался достаточно долго. Еще несколько лет назад кремлевская пресс-служба публиковала фото и видео Путина в тайге, а его спутник в таких поездках Сергей Шойгу рассказывал о приключениях, которые происходили с ними на природе. Однако у такого позиционирования было вполне предсказуемое ограничение: вечно молодым никто оставаться не может, а Владимиру Путину уже за 70.

Было бы логично предположить, что политический блок Кремля создаст для российского президента новый имидж. Например, подходящим архетипом мог бы стать мудрый старец, который бережет силы, редко появляется на публике, не скрывает возраста и даже подчеркивает его, ссылаясь на свой опыт. Однако либо Путину этот имидж никто не предложил, либо он его отверг.

По всей видимости, политблок Кремля действует по простой формуле: делать то, что хочет государь, и не злить его.

А Владимиру Путину явно нравится демонстрировать, что возраст над ним не властен: он киборг, который постоянно находится в движении, не носит очки и готов раздавать советы по физическим тренировкам.

Однако в реальности люди видят молодящегося пожилого человека, чьи рассуждения о движении не вяжутся с тем, что большую часть времени он проводит в комнате для видеоконференций.

В самом по себе старении нет ничего экстраординарного и страшного, но отказ принять его становится источником комизма. Кроме того, вся эта ситуация является одним из симптомов серьезных проблем с системой принятия решений в России. Ведь остановить лидера РФ и указать ему на ошибки даже в выстраивании его публичного образа никто не может: в авторитарных персоналистских режимах это слишком рискованно.

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