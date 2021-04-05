Воздержаться от комментариев по делимитации границ призвал чиновников глава МИД

Глава МИД Руслан Казакбаев призвал официальные лица не комментировать межправительственные переговоры по делимитации и демаркации отдельных участков госграницы. Об этом он заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Чиновник отметил, что все решения межгосударственной комиссии подлежат обнародованию только по согласованию двух сторон.

«В 2002 году подписан протокол, по которому члены комиссии могут давать информацию о переговорах только с согласия второй стороны, так как она относится к конфиденциальной. Пока идут переговоры, пока не подписано соглашение и не ратифицировано в парламентах, не стоит комментировать. Обсуждаемый вопрос не решен окончательно. Это отразится на внешней политике страны. Мы должны воздержаться», — заявил Руслан Казакбаев.

Стоит отметить, что об итогах переговоров Кыргызстана и Узбекистана журналистам сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Никаких других официальных сообщений от правительства не было.

Он также сообщил, что МИД не может реагировать на заявления неофициальных лиц, в том числе из соседних государств.

«Если информация или комментарий официальные, то мы отвечаем. Хамрохон Зарифи, экс-министр, на пенсии, это его личное мнение. Об этом уже заявили и официальные руководители таджикской стороны. У нас тоже ведь многие комментируют вопросы границы как эксперты или высказывают как личное мнение. Не в обиду некоторым политикам, но я попросил бы их не пиариться и не делать популистских заявлений по вопросам границы», — сказал Руслан Казакбаев.