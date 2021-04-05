17:41
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Воздержаться от комментариев по делимитации границ призвал чиновников глава МИД

Глава МИД Руслан Казакбаев призвал официальные лица не комментировать межправительственные переговоры по делимитации и демаркации отдельных участков госграницы. Об этом он заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Чиновник отметил, что все решения межгосударственной комиссии подлежат обнародованию только по согласованию двух сторон.

«В 2002 году подписан протокол, по которому члены комиссии могут давать информацию о переговорах только с согласия второй стороны, так как она относится к конфиденциальной. Пока идут переговоры, пока не подписано соглашение и не ратифицировано в парламентах, не стоит комментировать. Обсуждаемый вопрос не решен окончательно. Это отразится на внешней политике страны. Мы должны воздержаться», — заявил Руслан Казакбаев.

Стоит отметить, что об итогах переговоров Кыргызстана и Узбекистана журналистам сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Никаких других официальных сообщений от правительства не было.

Он также сообщил, что МИД не может реагировать на заявления неофициальных лиц, в том числе из соседних государств.

«Если информация или комментарий официальные, то мы отвечаем. Хамрохон Зарифи, экс-министр, на пенсии, это его личное мнение. Об этом уже заявили и официальные руководители таджикской стороны. У нас тоже ведь многие комментируют вопросы границы как эксперты или высказывают как личное мнение. Не в обиду некоторым политикам, но я попросил бы их не пиариться и не делать популистских заявлений по вопросам границы», — сказал Руслан Казакбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188881/
просмотров: 410
Версия для печати
Материалы по теме
Делимитация границы. Депутат призвал главу МИД обратить внимание на статьи в СМИ
Заступился за Матраимовых? Депутат возмущен действиями посла США в Кыргызстане
Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на новое рассмотрение
Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с Камчыбеком Ташиевым
Сегодня в рубрике «Официально»
Экс-глава МИД Таджикистана прокомментировал слова Камчыбека Ташиева о Ворухе
Делимитация границ. Камчыбек Ташиев высказал мнение об экспертах из соцсетей
Делимитация границ. Глава ГКНБ рассказал, как прежние власти раздавали земли
Сегодня в рубрике «Официально»
Жителям приграничных с Узбекистаном сел объяснят, как пройдет обмен территориями
Популярные новости
Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с&nbsp;Камчыбеком Ташиевым Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с Камчыбеком Ташиевым
Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и&nbsp;Отунбаеву: сбор подписей продолжат Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: сбор подписей продолжат
Делимитация границ. Камчыбек Ташиев ответил экс-главе МИД Таджикистана Делимитация границ. Камчыбек Ташиев ответил экс-главе МИД Таджикистана
Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; предлагает услуги MegaKassa для &laquo;Розничного продавца&raquo; ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги MegaKassa для «Розничного продавца»
Изменились условия работы сall-центра &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; 4444 Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
Gamma Knife Icon в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Gamma Knife Icon в лечении опухолей головного мозга
5 апреля, понедельник
17:37
Как будут работать попечительские советы в школах. Минобраз разработал порядок Как будут работать попечительские советы в школах. Мино...
17:32
Новая интерактивная «умная» остановка. Партия «Ынтымак» делает шаг в будущее
17:26
Футболист Адилет Каныбеков будет выступать за клуб из Чехии
17:20
Такое даже собакам не дают. Родители жалуются на качество питания в детском саду
17:18
ЧП на стрельбище. Военная прокуратура возбудила уголовное дело