Узбекистан и Казахстан обсудили ускорение строительства Камбаратинской ГЭС

В Бухаре состоялась встреча президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева.

По данным Ташкента, рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-казахских отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Отмечена практическая реализация договоренностей, достигнутых в ходе визита президента РК в РУз в ноябре прошлого года. Активизировались контакты на всех уровнях, включая межправительственное и межпарламентское взаимодействие. Устойчиво растут объемы товарооборота, который по итогам 2025-го достиг $5 миллиардов. Успешно реализуются проекты кооперации в области автомобилестроения, развития инфраструктуры, логистики, электротехники, стройматериалов и других отраслях.

Рассмотрен ряд новых инициатив в области химии, геологии, энергетики, выпуска автокомпонентов и других.

Особое внимание уделено вопросам развития транспортно-логистической взаимосвязанности. Подчеркнута необходимость реализации совместных мер по модернизации пограничной инфраструктуры, устранению узких мест и формированию эффективных транспортных коридоров, обеспечивающих доступ к внешним рынкам.

Стороны также обсудили вопросы ускорения крупных региональных проектов, таких как строительство Камбаратинской ГЭС и продвижение инициатив по экспорту «зеленой» энергии.

Отмечена важность совместной работы по рациональному использованию водных ресурсов и продвижению региональных экологических инициатив, в том числе проектов «Чистый воздух» в приграничных территориях.

Лидеры двух стран выразили приверженность расширению взаимодействия в инновационной и высокотехнологичной сферах, включая развитие сотрудничества в области космических технологий, цифровизации, электронной торговли и поддержки стартапов.

Достигнута договоренность об активизации культурно-гуманитарных обменов, включая проведение Дней культуры, молодежных форумов, а таже об укреплении партнерства в сферах креативной экономики и туризма.

Главы государств также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной политики.