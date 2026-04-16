Экономика

Проект логистического центра «Бай-Талаа» презентовали бизнесу Узбекистана

Торговое представительство Министерства экономики и коммерции КР в Узбекистане представило узбекским компаниям инвестиционный проект логистического центра «Бай-Талаа» и обсудило возможности сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Центр строится в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и находится на завершающей стадии. Проект предусматривает создание современной инфраструктуры для переработки, хранения и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Презентация прошла для BMB Holding — одной из крупных инвестиционных компаний Узбекистана. Сторонам представили потенциал проекта, а также возможности создания совместных предприятий и развития кооперации в агросекторе. В компании выразили интерес и готовность продолжить переговоры.

Кроме того, торгпредство организовало встречи с представителями Агентства по развитию легкой промышленности при кабмине Узбекистана и предпринимателями, работающими в кожевенной и мясоперерабатывающей отраслях.

Стороны обсудили запуск совместных производств, развитие цепочек добавленной стоимости, а также поставки сырья и готовой продукции. Отдельно рассматривалось участие узбекского бизнеса в реализации проекта «Бай-Талаа».

В ведомстве отметили, что такие переговоры способствуют укреплению экономических связей между Кыргызстаном и Узбекистаном, привлечению инвестиций и развитию экспортного потенциала страны.
