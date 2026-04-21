Опасный ящур на подходе, в Узбекистане вводят особый режим

В Узбекистане с 18 апреля по 18 мая ввели особый режим контроля в сфере животноводства. Решение принято Министерством сельского хозяйства страны и советом фермеров на фоне угрозы распространения ящура нового серотипа SAT.

По данным ведомств, действующие вакцины не обеспечивают полной защиты от данного вида вируса.

Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила, что в 2025-2026 годах заболевание зафиксировали в 48 государствах.

Официально случаев ящура в РУз не зарегистрировали. Однако в социальных сетях распространяют видео с больным скотом. Фермеры сообщают, что у животных наблюдается отказ от корма, после чего они погибают в течение нескольких дней.

Ситуация в регионе остается напряженной. Ранее случаи заболевания выявили в Китае, Казахстан начал экстренную вакцинацию в приграничных районах, в России в конце 2025 года проводили массовый забой скота.

Власти Узбекистана рекомендуют фермерам установить дезинфекционные барьеры на входах в хозяйства, ограничить доступ посторонних лиц и строго соблюдать ветеринарные нормы. Владельцев скота призывают не заниматься самолечением и при первых симптомах — повышении температуры, появлении язв на копытах и в ротовой полости — немедленно обращаться к специалистам.