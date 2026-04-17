В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по $2,4 тысячи

В Узбекистане ветеранам Второй мировой войны выплатят единовременное денежное вознаграждение по 30 миллионов сумов ($2,4 тысячи - Прим. 24.kg) в связи с 9 Мая — Днем памяти и почестей. Об этом сообщает Gazeta.uz.

По данным издания, в этот день также планируется оказать особое внимание ветеранам, представителям старшего поколения и наставникам, благоустроить жилье одиноких и малообеспеченных ветеранов, провести памятные и торжественные мероприятия.

Кроме того, будет увековечена память военнослужащих, погибших при исполнении долга в годы независимости. Их семьям окажут материальную и моральную поддержку.

По всей стране под девизом «Долг, мужество, стойкость!» пройдут духовно-просветительские и патриотические мероприятия, встречи поколений, творческие вечера, конкурсы и спортивные соревнования.

Уточняется, что в 2025 году ветеранам в РУз выплачивали по $10 тысяч, а в 2024-м — по 20 миллионов сумов (около $1,6 тысячи).

