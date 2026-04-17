11:28
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Общество

В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по $2,4 тысячи

Фото Gazeta.uz

В Узбекистане ветеранам Второй мировой войны выплатят единовременное денежное вознаграждение по 30 миллионов сумов ($2,4 тысячи - Прим. 24.kg) в связи с 9 Мая — Днем памяти и почестей. Об этом сообщает Gazeta.uz.

По данным издания, в этот день также планируется оказать особое внимание ветеранам, представителям старшего поколения и наставникам, благоустроить жилье одиноких и малообеспеченных ветеранов, провести памятные и торжественные мероприятия.

Кроме того, будет увековечена память военнослужащих, погибших при исполнении долга в годы независимости. Их семьям окажут материальную и моральную поддержку.

По всей стране под девизом «Долг, мужество, стойкость!» пройдут духовно-просветительские и патриотические мероприятия, встречи поколений, творческие вечера, конкурсы и спортивные соревнования.

Уточняется, что в 2025 году ветеранам в РУз выплачивали по $10 тысяч, а в 2024-м — по 20 миллионов сумов (около $1,6 тысячи).

Напомним, в 2025 году в честь 80-й годовщины Победы ветераны ВОВ в Кыргызстане получили единовременные выплаты:

  • 100 тысяч сомов от президента Кыргызской Республики;
  • 20 тысяч сомов от Минтруда;
  • 20 тысяч 400 сомов из республиканского бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370741/
просмотров: 237
Версия для печати
17 апреля, пятница
11:24
Нештатная ситуация. Подтопление помещений прокомментировали в Нацгоспитале Нештатная ситуация. Подтопление помещений прокомментиро...
11:21
Иностранца с фальшивыми паспортом и правами задержали в Кыргызстане
11:19
Определились все полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций
11:19
В Бишкеке выявили неисправный транспорт с густым дымом и передали на проверку
11:18
Два эстакадных моста построят в городе Ош