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Власть

В Жогорку Кенеше объяснили, почему до сих пор не работает база законопроектов

В Жогорку Кенеше объяснили, почему до сих пор не работает база законопроектов — http://kenesh.kg/ru/draftlaw/all/6.

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В парламенте 24.kg пояснили, что ссылка не работает с октября 2020 года. Во время октябрьских событий был поврежден сервер с информацией, к которой вела эта ссылка. С тех пор его не восстановили. На это требуется не менее 2 миллионов сомов. Таких денег в бюджете ЖК нет.

В ходе массовых беспорядков в столице в ночь на 6 октября 2020 года пострадали 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу.

Сейчас ситуация в государстве стабилизировалась. Однако события 5-6 октября еще не получили официальной оценки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188780/
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