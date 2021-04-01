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Власть

Делимитация границ. Камчыбек Ташиев ответил экс-главе МИД Таджикистана

Председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев прокомментировал заявление экс-министра иностранных дел Таджикистана Хамрохона Зарифи.

По его словам, все предложения кыргызской стороны по делимитации границы, в том числе по решению относительно анклава Ворух, были переданы председателю ГКНБ Таджикистана Саймумину Ятимову.

«Один аксакал, Хамрохон Зарифи из Таджикистана, написал о своих обидах на меня по вопросам межгосударственной границы. Хочу внести ясность. Как глава правительственной делегации я вручил наши предложения относительно анклава Ворух моему коллеге — уважаемому Саймумину Сатторовичу в руки в присутствии членов делегаций обеих сторон. И все. Больше ни одного слова в адрес нашей близкой соседней страны», — говорит Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ отмечает, что бывший чиновник Таджикистана своим заявлением лишь продемонстрировал свою низкую культуру и враждебное отношение.

«А почему тогда аксакал Хамрохон отзывается очень плохо, показывая низкую культуру и враждебное отношение? Может быть, из-за того, что я не согласился на их предложения, которые не отражают интересы моей страны?» — спросил он.

Камчыбек Ташиев попросил кыргызстанцев сохранять дружественный настрой по отношению к близкому народу Таджикистана и не поддаваться на провокации.

«Даст бог, все будет хорошо. Сколько хотите, обливайте меня грязью, но мой великий кыргызский народ не трогайте, пожалуйста», — обратился глава ГКНБ к соседним странам.

Напомним, что накануне бывший министр иностранных дел Таджикистана Хамрохона Зарифи заявил, что Ворух никогда не считался анклавом. 

Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых делимитированы и демаркированы только 504 километра. Несмотря на переговоры на высшем уровне и готовность двух стран решить проблемы на границе и приостановить конфликты, инциденты, нередко с применением огнестрельного оружия и участием военных, продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188367/
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