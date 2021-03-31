В МИД подтвердили, что Алмазбек Бейшеналиев самовольно подал заявку в ЮНЕСКО

В МИД подтвердили, что Алмазбек Бейшеналиев самовольно выдвинул себя на пост гендиректора ЮНЕСКО. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Читайте по теме Министр образования Кыргызстана самовольно выдвинул себя на пост главы ЮНЕСКО

По ее данным, в Министерство иностранных дел не поступало какого-либо уведомления от Министерства образования и науки относительно выдвижения кандидатуры министра Алмазбека Бейшеналиева на пост гендиректора ЮНЕСКО.

«Информацию о самовыдвижении министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева МИД получило в неофициальном порядке через постоянное представительство КР при ЮНЕСКО в Париже от председателя Исполнительного совета организации, который в свою очередь получил соответствующее письмо непосредственно из Министерства образования и науки КР», — говорится в сообщении.

Согласно правилам и процедурам ЮНЕСКО, выдвижение кандидатуры на пост генерального директора происходит через органы, ответственные за отношения с организацией.

В Кыргызстане это Министерство иностранных дел и Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, которые, согласно законодательству и своим положениям, имеют право вести взаимодействие с организацией напрямую.

Отмечается, что в соответствии с Законом «О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики» вся официальная переписка с международными организациями, в частности с ЮНЕСКО, находится в ведении Министерства иностранных дел страны.

Официальная позиция поступает в ЮНЕСКО исключительно от вышеуказанных государственных структур и ими уполномоченных органов, а именно через дипломатическое представительство Кыргызстана во Франции.

«Всякая иная информация или уведомление, направляемые от других государственных органов напрямую, то есть не по дипломатическим каналам, считаются неофициальными», — пояснили в МИД.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в соответствии с правилами процедуры работы Исполнительного совета ЮНЕСКО его председатель не может принять чью-либо кандидатуру на пост гендиректора, если она не была выдвинута государством официально. «То есть посредством вербальной ноты Министерства иностранных дел или постоянного представительства КР при ЮНЕСКО», — заключили в МИД.

Отметим, 11 марта министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев обратился к председателю Исполнительного комитета ООН по вопросам образования, науки и культуры Агапито Мба Мокуи и предложил свою кандидатуру на должность генерального директора ЮНЕСКО.