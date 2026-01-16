ЮНЕСКО готово патронировать Игры кочевников и Иссык-Кульский форум Айтматова

15 января 2026 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась первая встреча Постоянного представителя Кыргызской Республики при ЮНЕСКО Садыка Шер-Нияза с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Аль-Анани после его назначения на должность. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

По ее данным, в ходе беседы отмечено, что Кыргызстан твердо привержен дальнейшему развитию сотрудничества с ЮНЕСКО, в том числе в контексте вопросов сохранения и защиты культурного и исторического наследия. В целях внесения активного вклада в реализацию приоритетов организации Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру и был избран членом руководящего органа ЮНЕСКО — исполнительный совет на период 2025-2029 годы.

Особо было подчеркнуто, что Кыргызстан достиг значительных успехов в обеспечении устойчивого развития благодаря двум ключевым факторам — политической стабильности и экономическому развитию, что позволяет стране ставить перед собой амбициозные цели. Среди приоритетных направлений — адаптация к изменению климата, сохранение водных и наземных экосистем, снижение бедности и развитие национальной креативной индустрии.

Со своей стороны, гендиректор ЮНЕСКО Халед Аль-Анани высоко оценил активную роль Кыргызстана в деятельности организации, в том числе в рамках продвижения культурных проектов. В данном контексте на обращения кыргызской стороны он выразил готовность рассмотреть вопросы по предоставлению патронажа ЮНЕСКО для двух мероприятий КР: VI Всемирные игры кочевников и Международный Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова.

В заключение стороны выразили уверенность в дальнейшем расширении практического взаимодействия между Кыргызстаном и ЮНЕСКО с акцентом на реализацию новых совместных проектов.