Напиток максым включат в Репрезентативный список ЮНЕСКО

Состоялся рабочий визит министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбека Мамбеталиева в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже.

По данным Минкультуры, Мирбек Мамбеталиев провел встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани.

Там же состоялась церемония вручения сертификата о включении номинации «Традиционные знания приготовления традиционного кыргызского напитка максым» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

На встрече обсуждены ключевые направления культурного сотрудничества между Кыргызстаном и ЮНЕСКО. Министр выразил благодарность организации за предоставленный патронат VI Всемирным играм кочевников, которые пройдут в КР с 31 августа по 6 сентября.

На встрече с заместителем гендиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры Лазаром Элунду Ассомо стороны рассмотрели вопросы, связанные с объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО — «Священная гора Сулайман-Тоо» и «Западный Тянь-Шань».