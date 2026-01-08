15:43
Власть

Минкультуры и эксперты ЮНЕСКО обсудили оптимизацию буферной зоны «Сулайман Тоо»

Накануне министр культуры, информации и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев провел встречу с международной группой экспертов, прибывших в Кыргызстан по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО «Священная гора — Сулайман Тоо».

Как сообщили в Минкультуры, визит экспертов организован в рамках реализации распоряжения кабинета министров КР от 31 октября 2025 года, принятого для оптимизации границ буферной зоны объекта Всемирного наследия. Международная экспертная миссия будет работать в Кыргызстане с 7 по 12 января.

В состав группы вошли посол доброй воли Республики Казахстан, член Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Дмитрий Воякин, бывший президент ICOMOS Непала, координатор Региональной сети ICOMOS Азиатско-Тихоокеанского региона Кай Вайзе, а также исследователь в области культурного Всемирного наследия Наргиз Айтуганова.

В ходе визита эксперты планируют подготовить новую номинацию, направленную на оптимизацию границ буферной зоны, а также провести оценку воздействия на объект Всемирного наследия.

На встрече обсуждались ключевые вопросы сохранения объекта «Сулайман Тоо», соблюдение требований и рекомендаций ЮНЕСКО, а также дальнейшие шаги по подготовке и согласованию обновленной номинации.

Министр культуры подчеркнул важность конструктивного взаимодействия с международными экспертами и выразил готовность к всестороннему сотрудничеству в целях сохранения уникального историко-культурного наследия Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357252/
