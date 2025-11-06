13:55
Кыргызстан продвигает Международный день «Кочевого наследия» в ЮНЕСКО

6 ноября на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО была единогласно принята инициированная Кыргызстаном резолюция о провозглашении 22 сентября Международным днем кочевого наследия. Об этом сообщили в Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО
Фото ЮНЕСКО. ЮНЕСКО учредила Международный день кочевого наследия

Резолюция направлена на глобальное признание культурного, исторического и социального значения кочевого образа жизни и его вклада в мировое культурное разнообразие и устойчивое развитие.

На заседании документ представил министр культуры, информации и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев. По его словам, признание на уровне ЮНЕСКО станет важным шагом для популяризации кочевого наследия и поддержки проектов, связанных с его изучением и передачей будущим поколениям.

По мнению экспертов, учреждение такой даты усилит международный статус Кыргызстана как страны—хранителя кочевой культуры, откроет возможности для развития культурной дипломатии и этнотуризма, а также привлечения внимания к сохранению традиций, ремесел и нематериального наследия, включая эпос «Манас» и игры кочевников.
