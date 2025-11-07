20:23
Общество

Кыргызская Республика избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы

В Самарканде в рамках 43-й сессии Генеральной конференции Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Кыргызская Республика избрана в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО на 2025-2029 годы. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Исполнительный совет является ключевым руководящим органом ЮНЕСКО, отвечающим за подготовку работы Генеральной конференции, реализацию ее решений, а также за выработку стратегических и программных приоритетов организации. Совет состоит из 58 государств-членов, избираемых на четыре года.

Кыргызстан эффективно исполнял обязанности члена этого органа в 2019-2023 годах.

Членство в Исполнительном совете предоставляет возможность активно участвовать в формировании стратегических направлений деятельности ЮНЕСКО, продвигать приоритеты Кыргызстана и Центральной Азии, укреплять международное сотрудничество в сфере образования, науки, культуры и коммуникации.
