Фильм «Кара Кызыл Сары» режиссера Актана Арыма Кубата удостоен приза ЮНЕСКО за «Культурное многообразие» на премии APSA. Об этом сообщила его продюсер Алтынай Койчуманова.

Торжественная церемония вручения наград состоится 28 ноября в Голд-Косте (Австралия) в рамках 18-й премии APSA.

Премия APSA, учрежденная в 2007 году при содействии ЮНЕСКО, FIAPF и правительства Австралии, отмечает выдающиеся достижения кинематографистов из более чем 70 стран региона, который охватывает около половины мирового кинопроката.

APSA часто называют «Азиатским Оскаром» за ее высокий международный статус и масштаб профессионального сообщества. Сегодня в Киноакадемию APSA входят более 1 тысячи 380 ведущих режиссеров и деятелей кино, среди которых лауреаты Канн, Берлинского фестиваля, «Золотого глобуса» и «Оскара».

Приз ЮНЕСКО «Культурное многообразие» присуждается картинам, которые способствуют сохранению и развитию культурных традиций, а также поднимают гуманистические и социально значимые темы.

Для Актана Арыма Кубата это не первая победа на APSA: его фильм «Эсимде» в 2022 году удостоен Гран-при жюри.

«Кара Кызыл Сары» снят по мотивам новеллы писательницы Топчугул Шайдуллаевой. Съемки проходили в Баткенской области. В центре сюжета — судьба ковровщицы Турдугуль, мастерицы с глубоким внутренним миром. Ее искусство — древнее ремесло ткачества — становится отражением жизни и характеров людей, для которых она создает ковры. Кинолента раскрывает темы любви и нравственного выбора в семье, а также поднимает вопросы миграции и быта в приграничных регионах республики.