ООН впервые отметит Всемирный день тюркских языков

Международное сообщество впервые отметит сегодня Всемирный день тюркских языков. Решение приняли на прошедшей в ноябре в Самарканде Генеральной конференции ЮНЕСКО.

В организации считают это важным шагом на пути к признанию языкового разнообразия, обогащающего общее человеческое наследие.

«Выбор даты имеет глубокий смысл. 15 декабря 1983 года датский лингвист Вильгельм Томсен объявил об успешной расшифровке алфавита Орхонских надписей — одного из старейших известных письменных источников. Надписи созданы древними тюрками в VIII веке нашей эры в Орхонской долине, на территории современной Монголии, и обнаружены в 1889-м. Достижение Вильгельма Томсена дало бесценное представление о языковой традиции, которая сегодня связывает десятки общин по всей Евразии», — сообщает Служба новостей ООН.

ЮНЕСКО подчеркивает, что языки, принадлежащие тюркской языковой семье, такие как азербайджанский, казахский, кыргызский, турецкий, туркменский и узбекский, являются родными для более чем 200 миллионов человек на территории площадью около 12 миллионов квадратных километров. Богатое документальное наследие на тюркских языках и яркие устные традиции разделяют более 10 государств.

С инициативой отмечать Всемирный день выступили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Ее поддержала 21 страна.

Объявив 15 декабря Всемирным днем тюркских языков, ЮНЕСКО подчеркивает важность языкового сотрудничества, культурного сближения и диалога между цивилизациями.

Инициатива призвана укрепить международное сотрудничество в области лингвистических исследований, образования и культурного обмена. ЮНЕСКО отмечает, что этот день поспособствует масштабным научным исследованиям и развитию глобального диалога, направленного на сохранение тюркских языков.

Начиная с 2025 года во Всемирный день тюркских языковых будут проходить различные культурные и академические мероприятия, в том числе выставки, посвященные языковому наследию, лекции и публичные дискуссии, литературные и поэтические вечера.