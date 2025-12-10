Кыргызский максым пополнил список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Традиционные знания приготовления кыргызского национального напитка максым включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщила Национальная комиссия Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО.

В комиссии уточнили, что решение было единогласно принято 10 декабря 2025 года на 20-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в Нью-Дели (Индия) с 8 по 13 декабря.

Заявка готовилась четыре года. Кыргызстан направил ее в Секретариат ЮНЕСКО в 2023 году. После экспертной оценки документ вынесли на рассмотрение комитета, который утвердил включение элемента в репрезентативный список.

В этом году комитет рассматривает 68 номинаций, включая традиционную японскую бумагу ручной работы, праздник Дивали в Индии, национальное блюдо Египта кошари и альпийское пение йодль из Швейцарии.

Также сообщается, что к совместной номинации Казахстана и Кыргызстана «Традиционные знания и навыки по изготовлению юрты» присоединился Узбекистан, представив юрту Каракалпакстана.

По данным ЮНЕСКО, международные списки нематериального наследия сегодня включают 812 элементов из 153 стран. От Кыргызстана зарегистрированы 16 объектов, среди них эпическая трилогия «Манас, Семетей, Сейтек», искусство изготовления ала-кийиза и шырдака, игры кочевников, кок бору и другие элементы культурного наследия.

Максым — один из древнейших напитков кыргызов. Его готовят из обжаренной зерновой основы (чаще всего пшеницы или ячменя), воды и натуральной закваски; в некоторых регионах добавляют кислое молоко для усиления вкуса. Напиток обладает легкой кислинкой, мягким хлебным ароматом и высокой питательностью. Обжаривание зерна придает максыму характерный вкус, а процесс естественного брожения делает его освежающим. Традиционные рецепты передаются из поколения в поколение, сохраняя особенности каждой семьи и региона.