17:54
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Общество

Кыргызский максым пополнил список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Фото ЮНЕСКО. Традиционные знания приготовления напитка максым включены в список ЮНЕСКО

Традиционные знания приготовления кыргызского национального напитка максым включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сообщила Национальная комиссия Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО.

В комиссии уточнили, что решение было единогласно принято 10 декабря 2025 года на 20-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в Нью-Дели (Индия) с 8 по 13 декабря.

Заявка готовилась четыре года. Кыргызстан направил ее в Секретариат ЮНЕСКО в 2023 году. После экспертной оценки документ вынесли на рассмотрение комитета, который утвердил включение элемента в репрезентативный список.

В этом году комитет рассматривает 68 номинаций, включая традиционную японскую бумагу ручной работы, праздник Дивали в Индии, национальное блюдо Египта кошари и альпийское пение йодль из Швейцарии.

Также сообщается, что к совместной номинации Казахстана и Кыргызстана «Традиционные знания и навыки по изготовлению юрты» присоединился Узбекистан, представив юрту Каракалпакстана.
По данным ЮНЕСКО, международные списки нематериального наследия сегодня включают 812 элементов из 153 стран. От Кыргызстана зарегистрированы 16 объектов, среди них эпическая трилогия «Манас, Семетей, Сейтек», искусство изготовления ала-кийиза и шырдака, игры кочевников, кок бору и другие элементы культурного наследия.

Максым — один из древнейших напитков кыргызов. Его готовят из обжаренной зерновой основы (чаще всего пшеницы или ячменя), воды и натуральной закваски; в некоторых регионах добавляют кислое молоко для усиления вкуса.

Напиток обладает легкой кислинкой, мягким хлебным ароматом и высокой питательностью. Обжаривание зерна придает максыму характерный вкус, а процесс естественного брожения делает его освежающим. Традиционные рецепты передаются из поколения в поколение, сохраняя особенности каждой семьи и региона.

 

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества — это основной перечень ЮНЕСКО, в который включают элементы культуры, отражающие многообразие нематериального наследия народов мира.

Чем отличается от других списков ЮНЕСКО?
• В Репрезентативный список включают элементы, которые не находятся под угрозой исчезновения, но важны для культурного разнообразия.
• Для элементов, которым грозит утрата, существует другой перечень — Список нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354123/
просмотров: 543
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке ломают знаменитую арку Шампанвинкомбината: на ее месте строят элитку
Кыргызская Республика избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы
Кыргызстан продвигает Международный день «Кочевого наследия» в ЮНЕСКО
Фильм «Кара Кызыл Сары» режиссера Актана Арыма Кубата удостоен приза ЮНЕСКО
Генсек ОТГ приветствовал решение об учреждении Всемирного дня тюркских языков
Садыр Жапаров поздравил Узбекистан с историческим форумом ЮНЕСКО
В Париже презентуют книгу «Кыргызы» на французском языке
ЮНЕСКО впервые проведет международную конференцию, посвященную Айтматову
Цех по производству контрафактных напитков обнаружили в Кара-Суйском районе
Кыргызстан и Китай будут вместе охранять руины древнего городища Ак-Бешим
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Бизнес
MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля
O!Store дарит подарок за&nbsp;покупку смартфона Honor каждому покупателю O!Store дарит подарок за покупку смартфона Honor каждому покупателю
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил свой первый отчет об&nbsp;устойчивом развитии «Айыл Банк» представил свой первый отчет об устойчивом развитии
Где горы встречают небо: на&nbsp;Чыйырчыке появилась связь от&nbsp;MEGA Где горы встречают небо: на Чыйырчыке появилась связь от MEGA
10 декабря, среда
17:51
Минстрой отреагировал на жалобу жителей и остановил стройку в 10-м микрорайоне Минстрой отреагировал на жалобу жителей и остановил стр...
17:21
В Кыргызстане начался подсчет архаров и горных козлов
17:19
Скандал вокруг округа № 8: суд Бишкека принял иск Джолдошевой к ЦИК
17:17
Кабмин и SOCAR обсудили поставки ГСМ в Кыргызстан
16:25
Стратегические объекты водной инфраструктуры вернули государству