Общество

Садык Шер-Нияз: ЮНЕСКО — это не про символы, а про стратегию будущего

Фото из архива. Посол КР во Франции и постоянный представитель при ЮНЕСКО Садык Шер-Нияз

Посол Кыргызстана во Франции и постоянный представитель при ЮНЕСКО Садык Шер-Нияз — фигура редкого формата для отечественной дипломатии. Он одинаково уверенно говорит о культурной политике, архитектуре, зеленой экономике. В интервью 24.kg глава дипмиссии Кыргызстана в Париже рассказал о том, зачем Кыргызстану Исполнительный совет ЮНЕСКО, почему юрта может стать основой современных домов и как Бишкек выстраивает диалог с Западом в это непростое геополитическое время.

Юрта — одна из самых устойчивых конструкций, придуманных человечеством

— В Бишкеке сейчас обсуждают ваше изобретение — легковозводимую конструкцию с элементами юрты. Вы действительно получили патент?

— Да, это отдельное изобретение, никак не связанное с ЮНЕСКО или моей дипломатической деятельностью. Я подал заявку на патент девять месяцев назад и недавно получил его. Речь идет не о юрте в классическом понимании, а о каркасном доме, в основе которого структурный принцип юрты.

Юрта, на мой взгляд, — одна из самых прочных и устойчивых конструкций, созданных человечеством. Мне показалось логичным применить этот принцип в современном домостроении.

Садык Шер-Нияз

Технология близка к панельно-каркасным домам. Эти типы построек активно используются в Финляндии, Канаде, США. Это деревянный каркас, легкий фундамент и, главное, бюджетность и скорость возведения.

— Когда такие дома могут появиться в Кыргызстане?

— Пока это стадия внедрения. Изобретение вызвало интерес на государственном уровне, подключились специалисты, в том числе сейсмологи. Они уже дали положительную оценку и готовы выдать сертификаты. Но процесс не быстрый. Однако он начался, что, безусловно, плюс.

— Сколько этажей предполагается?

— До трех. Но на первом этапе мы планируем строить одноэтажные дома. Нужно проверить надежность конструкции на практике. Начнем с загородного жилья, коттеджей. В Кыргызстане, особенно в туристических зонах, на такие дома есть высокий спрос.

— Это жилье только коммерческого сегмента?

— Вовсе нет. В Канаде и США каркасные дома используются именно как социальное жилье. Если, например, Государственная ипотечная компания заинтересуется, такие дома вполне можно строить для малообеспеченных семей. Это функционально, надежно и практично.

ЮНЕСКО — это не престиж, а инструмент развития

— Вы много лет занимаетесь вопросами культурного наследия. Какие инициативы Кыргызстана в ЮНЕСКО вы считаете наиболее значимыми?

— ЮНЕСКО работает с материальным и нематериальным наследием человечества. В 2003 году, например, искусство акынов -импровизаторов было признано нематериальным наследием, и я был соавтором этой номинации вместе с Бексултаном Жакиевым.

Читайте по теме
Минкультуры и эксперты ЮНЕСКО обсудили оптимизацию буферной зоны «Сулайман Тоо»

Сулайман-Тоо — яркий пример материального наследия. Для любой страны это предмет особой гордости. Сейчас у нас есть и другие номинации: кок-бору, ак-калпак, совсем недавно в Индии была защищена номинация напитка максым. Мы также готовим новые проекты, в частности по Кумбезу Манаса.

— А что с праздником Нооруз?

— Это совместная номинация 13 стран. Инициатором выступил Иран, что исторически понятно. Но важно, что Нооруз признан общечеловеческим праздником, выходящим за рамки одной культуры.

— Кыргызстан недавно стал членом Исполнительного совета ЮНЕСКО. Насколько это важно?

— Это ключевое достижение. Исполнительный совет — высший консультативный орган ЮНЕСКО, около 60 стран. В Самарканде проходила генеральная конференция, и, несмотря на скепсис и сомнения по поводу ее организации, все прошло на высочайшем уровне.

Избрание Кыргызстана в Исполнительный совет — это успех не только страны, но и всего Центрально-Азиатского региона. Теперь мы можем активнее продвигать темы межкультурного диалога, зеленой экономики, возобновляемых источников энергии.

Садык Шер-Нияз

— Что еще Кыргызстан может предложить ЮНЕСКО?

— Есть идеи по Сулайман-Ташу, нашему знаменитому на всю Центральную Азию парку петроглифов. Обсуждается и Арсланбоб. Да, конкуренция высокая: около 200 стран, и каждая достойна внимания.

Читайте по теме
Почему грецкий орех кыргызский и при чем тут Ташиев

Но потенциал у нас огромный. История с грецким орехом, который, возможно, был вывезен с нашей земли еще во времена походов Александра Македонского, пример того, как культурное наследие может быть частью мировой истории.

— Что дает стране включение объектов в списки ЮНЕСКО?

— Это не просто престиж. Это инвестиции, туризм, международная узнаваемость. В Европе вы всегда увидите табличку ЮНЕСКО — это маркер доверия. То же самое касается и нематериального наследия. ЮНЕСКО — одна из самых авторитетных организаций в мире культуры, науки и образования.

Франция и Кыргызстан: потенциал не исчерпан

— Вы сейчас в Бишкеке, активно встречаетесь с руководством страны. Это рабочие визиты?

— Безусловно. Мы готовим визиты на высоком уровне, ведем переговоры. Работа посла — это непрерывный процесс.

— С какими идеями вы возвращаетесь в Париж?

— Идей много. Кыргызстан стал членом Исполнительного совета ЮНЕСКО, что открывает новые возможности. Но моя задача как посла во Франции не только культура, но и экономика, политика.

Мы приобрели здание посольства в Париже — это символ долгосрочных намерений. Развивается туристический проект «Три вершины», его уже называют кыргызским Куршевелем. Мы сотрудничаем с французскими компаниями, в том числе в авиационной сфере.

Садык Шер-Нияз

В Бишкеке открываются рестораны французской кухни — это тоже культурная дипломатия.

— То есть ставка на перспективное сотрудничество?

— Всегда. Мы, то есть Кыргызстан, всегда за конструктивный диалог и реальные экономические связи. Это единственно разумный путь.
