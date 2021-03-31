Местные выборы. Уроки 4 октября многие не выучили

Предвыборная кампания вышла на финишную прямую. Конкуренция за мандаты в Бишкеке, где баллотируются 25 партий, проходит особенно активно. Борьба за голоса избирателей ведется по всем фронтам, а некоторые участники не гнушаются использовать запрещенные приемы.

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С 12 по 29 марта в координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило 31 сообщение о нарушениях. Из них 14 сигналов о подкупе голосов, 8 — об использовании административного ресурса.

Самый громкий скандал — это задержание по факту растраты бюджетных средств акима Ленинского района Бишкека Чынасыла Чыныбаева. Он выделил казенные деньги кандидату в депутаты от партии «Эмгек» Токтосуну Султанову. Партия «Эмгек» на этих выборах в местные кенеши — лидер по правонарушениям. Именно к ней у ТИК больше всего нареканий.

Когда цель не оправдывает средства

Реагируют на нарушения закона партией Аскара Салымбекова и социальные сети, где периодически появляется информация, как тот или иной претендент на мандат от «Эмгека» нарушает закон. Героем последних публикаций стал Руслан Жакышев. Он, как и его однопартиец Токтосун Султанов, прибегнул к помощи Чынасыла Чыныбаева, когда тот возглавлял Ленинский акимиат. Бывший чиновник вынуждал квартальных оказывать содействие и прописывать на участках по форме № 1 жителей новостроек, в частности «Арча-Бешика». Странно, но МВД никак не реагирует на нарушение избирательного законодательства.

Сотрудников ГКНБ заинтересовал другой случай с участием Руслана Жакышева. Он во время избирательной кампании установил мусорные баки в одном из жилмассивов. ТИК расценивает это как подкуп.

Что касается массовой прописки, то эксперты не исключают, что нарушители закона из числа бывших чиновников отделаются легким испугом. Как аргумент они приводят в пример ситуацию с массовой пропиской в Оше, Караколе и Токмаке в феврале 2020 года в преддверии так и несостоявшихся из-за пандемии выборов депутатов местных кенешей. Тогда госслужащие получили выговоры, а партии всего лишь письменное предупреждение.

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Член ЦИК Гульнара Джурабаева напоминает: массово прописывать граждан и тем самым искусственно раздувать списки избирателей — это уголовно наказуемое деяние. За него может быть отстранен от участия в выборах не только кандидат, но и партия. Так же, как за подкуп, давление, административный ресурс, тоже считающиеся грубейшим нарушением избирательного законодательства. За них как отдельным кандидатам, так и парторганизациям грозит не просто снятие с гонки, но и уголовная статья. Однако ни ТИК, ни ЦИК не могут снять с выборов нарушителей, пока факты не подтвердят правоохранительные органы.

По какой причине прокуратура, МВД и ГКНБ тянут с расследованием, непонятно. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила — жалобы на подкуп, а к этой категории причисляется не только раздача продуктовых наборов и денег, поступают регулярно. Однако реакции от силовых ведомств нет.

Игнорирует требования закона не только «Эмгек». Уличены также партии «Ата Журт Кыргызстан» и «Ак Бата». Первую называют проектом власти.

По данным ТИК Бишкека, в отношении кандидатов в депутаты БГК от политической партии «Ата Журт Кыргызстан» (статья 192 УК КР «Подкуп голосов избирателей») возбуждены уголовные дела. Уголовное преследование также грозит агитатору политической партии «Ак Бата» по статье 193 УК КР «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании».

Взята ТИКом на заметку и певица Анжелика, баллотирующаяся в БГК по списку партии «Наш народ». Она получила письменное предупреждение за нарушение правил агитации. А ее участие в розыгрыше квартиры расследует МВД. Органы должны установить, кому именно принадлежали апартаменты и не замешена ли звезда шоу-бизнеса в подкупе. Если сведения о последнем подтвердятся, то Анжелику могут исключить из списка кандидатов.

Невыученные уроки

К сожалению, экспертное сообщество констатирует, что уроки октябрьских событий некоторыми чиновниками и политиками остались невыученными. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров неоднократно заявлял о том, что все выборы, в том числе и местные, будут проходить максимально честно, без использования административного ресурса и грязных технологий. Выборы главы государства, состоявшиеся 10 января, действительно, обошлись без применения запрещенных приемов. Избиратели свободно голосовали за того, за кого хотели. Но на местных выборах нарушений много.

Сейчас социум перестает верить в честность предстоящих выборов.

Гражданское общество констатирует — Садыр Жапаров начал проигрывать олигархам, коррумпированным чиновникам и старой системе, которая не привыкла выигрывать без обмана. Сегодня соответствующие структуры перекладывают ответственность друг на друга.

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Накануне на заседании координационной группы оперативного реагирования Нуржан Шайлдабекова отметила, что территориальная избирательная комиссия и Центризбирком — не следственные органы. Устанавливать достоверность сигналов — это задача МВД, ГКНБ и прокуратуры, а там не торопятся с проверкой. Однако замминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов парировал — милиция работает. Но у нее тоже свои сроки на рассмотрение заявлений. Из 78 сообщений о нарушениях в ходе предвыборной кампании по 21 возбуждены уголовные дела.

Между тем отсутствием оперативной реакции на нарушения, причем такие явные, какие позволяет себе, например, партия «Эмгек», и избирательные комиссии, и правоохранительные органы подставляют президента.

Многие эксперты считают — уроком для политиков и чиновников станет только, если партию, которая допустила несколько серьезных нарушений, показательно снимут с выборов.

Это заставит крепко задуматься в следующий раз всех, кто привык побеждать, покупая и манипулируя голосами избирателей.

До сегодняшнего дня новейшая история не помнит случая, когда отменяли регистрацию партии даже при наличии твердых доказательств причастности к подкупу или админресурсу. Максимум чем такие партии отделывались, это штрафом, совершенно не значительным для партийной кассы. Вот и сегодня вместо конкретных действий ЦИК и правоохранители обмениваются многословными и ничего не значащими репликами. Гора жалоб между тем продолжает расти, а времени для принятия ощутимых мер остается все меньше. Похоже, работу над ошибками после событий октября-2020 ни Центризбирком, ни ТИКи, ни силовые ведомства так и не сделали.