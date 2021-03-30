Сыймык Жапыкеев стал прокурором Иссык-Кульской области

Экс-глава Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями назначен прокурором Иссык-Кульской области. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что соответствующий приказ подписал генпрокурор Курманкул Зулушев.

Согласно приказу, имеющемуся в распоряжении редакции, Сыймык Жапыкеев вновь принят на работу в органы прокуратуры и назначен главой надзорного органа Иссык-Кульской области.

Фото 24.kg. Сыймык Жапыкеев назначен прокурором Иссык-Кульской области

Напомним, Сыймык Жапыкеев был назначен председателем ГСБЭП после событий в октябре 2020 года. Он возглавлял ведомство четыре месяца. За день до ликвидации службы Жапыкееву присвоили звание генерал-майора Финансовой полиции.