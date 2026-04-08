Около 500 сотрудников прокуратуры Кыргызстана нуждаются в жилье

Около 500 сотрудников прокуратуры КР нуждаются в жилье. Об этом заявил на заседании Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

Так он ответил на вопрос депутатов о жилищном обеспечении депутатов и о том, что при ротации кадров в регионах прокурорским работникам приходится платить за съемное жилье из собственного кармана.

По его словам, в прошлом году 100 сотрудников прокуратуры получили жилье.

«В этом году мы ведем переговоры, что еще 100 сотрудников получили жилье через Госипотечную компанию. Что касается жилищного вопроса при ротации в регионах, то сейчас мы уже начали выплачивать деньги за съем наемного жилья», — добавил Максат Асаналиев.