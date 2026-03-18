Деньги «для государства» присваивали: в ГКНБ завели дело о коррупции

Военная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по факту коррупции в отношении отдельных сотрудников ГКНБ и связанных с ними лиц.

По данным следствия, под видом передачи денежных средств и имущественных прав в пользу государства, полученных от предпринимателей и фигурантов уголовных дел, они систематически присваивали их в личных целях.

Отмечается, что таким образом участники схемы незаконно обогащались.

Уголовное дело возбуждено по статье «Коррупция» Уголовного кодекса КР. Ведется следствие.