16:14
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Власть

Прокуратура должна стать помощником президента Кыргызстана в борьбе с коррупцией

Фото кабинета министров. Открытие зданий районной и областной прокуратур в Нарыне

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев во время рабочей поездки в Нарынскую область принял участие в церемонии открытия новых зданий областной и районной прокуратур. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев заявил, что в соответствии с Национальной программой развития до 2030 года в стране реализуются такие стратегические проекты, как Камбаратинская ГЭС-1 и железная дорога «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». Он отметил, что в условиях масштабных преобразований органы прокуратуры обязаны обеспечить беспристрастность и справедливость, став надежным помощником главы государства.

«Наш президент говорит, что мы построим новый Кыргызстан. В таком случае мы все должны измениться, начиная от учителей до прокуроров», — заявил Адылбек Касымалиев.

Основные факты о новых объектах:

  • на строительство здания областной прокуратуры из республиканского бюджета выделили 85,5 миллиона сомов;

  • рабочие места оснастили современными цифровыми решениями для повышения эффективности делопроизводства;

  • вместе с областным ведомством открылось и новое здание прокуратуры Нарынского района.

Председатель кабмина сообщил, что в Нарынской области под контролем президента реализуются инфраструктурные проекты на общую сумму 9,4 миллиарда сомов. Он подчеркнул, что государство продолжит уделять особое внимание материально-технической базе правоохранительных органов для укрепления доверия народа к власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360080/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
Государству вернули автобазу в Кара-Балте
В Узгенском районе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников милиции
Прокуратура предлагает ужесточить досрочное освобождение и отсрочку наказания
Октябрьской райпрокуратуре в Бишкеке построили новое здание
В Базар-Коргоне выявлен факт незаконного предоставления земель
Государству возвращен незаконно приватизированный участок турбазы «Абшыр-Ата»
Детский сад в Майлуу-Суу возвращен в собственность государства
В Бишкеке в муниципальную собственность возвращен участок в 55 миллионов сомов
Главу муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова вызвали в прокуратуру
Бизнесмен в Оше использовал форму прокурора, чтобы избежать штрафов
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
Президент КР&nbsp;открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы &laquo;Салык Кузот&raquo; Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы «Салык Кузот»
Миллиардер Алишер Усманов выиграл дело о&nbsp;клевете против немецкой газеты Миллиардер Алишер Усманов выиграл дело о клевете против немецкой газеты
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
31 января, суббота
16:07
Прокуратура должна стать помощником президента Кыргызстана в борьбе с коррупцией Прокуратура должна стать помощником президента Кыргызст...
15:58
От рекордных снегопадов до волн жары. Каким был январь 2026 года
15:24
Около 1,5 миллиона сомов потратит Минздрав на значки и грамоты в 2026 году
15:02
В Бишкеке и Чуйской области проведут конкурс чтецов Корана против экстремизма
14:37
Таджикистан получит вооружения от ОДКБ для укрепления границы с Афганистаном