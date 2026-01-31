Прокуратура должна стать помощником президента Кыргызстана в борьбе с коррупцией

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев во время рабочей поездки в Нарынскую область принял участие в церемонии открытия новых зданий областной и районной прокуратур. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев заявил, что в соответствии с Национальной программой развития до 2030 года в стране реализуются такие стратегические проекты, как Камбаратинская ГЭС-1 и железная дорога «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». Он отметил, что в условиях масштабных преобразований органы прокуратуры обязаны обеспечить беспристрастность и справедливость, став надежным помощником главы государства.













Основные факты о новых объектах:

на строительство здания областной прокуратуры из республиканского бюджета выделили 85,5 миллиона сомов;

рабочие места оснастили современными цифровыми решениями для повышения эффективности делопроизводства;

вместе с областным ведомством открылось и новое здание прокуратуры Нарынского района.