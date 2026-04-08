В Кыргызстане вернут природоохранную прокуратуру. Об этом заявил на заседании Жогорку Кенеша генпрокурор Максат Асаналиев.

Так он ответил на вопрос депутата Гули Кожокуловой о том, что в стране актуальными остаются вопросы охраны окружающей среды. Она отметила, что необходимо вернуть природоохранную прокуратуру, как это было ранее.

По его словам, решение будет принято уже в ближайшее время.

«По ряду причин ранее существовавшая природоохранная прокуратура была упразднена. Я поддерживаю мнение депутата. Недавно у меня был разговор с президентом страны и он поддержал данную инициативу. Он даже согласился выделить 30 дополнительных штатных единиц. Мы намерены организовать работу природоохранной прокуратуры на севере и юге страны», — отметил Максат Асаналиев.

Он добавил, что работа данной структуры будет проходить по четырем направлениям.

«Первое направление это недропользование, второе — законность водопользования, использования водных ресурсов. Есть факты, когда выделяли лицензии на геологоразведку на ледниках. Третье — состояние хвостохранилищ и четвертое — состояние законности природных и особо охраняемых территорий», — добавил он.

Гуля Кожокулова отметила, что сегодня в основном проблемы экологии решает сам президент.

«Помогают еще блогеры, такие как Панаев. Министерство природы не занимается решением проблем в этой отрасли, а только мониторит их. А на повестке дня стоит много проблем — вопрос питьевой воды, сохранение озера Иссык-Куль, проблемы смога и другие. Поэтому надо создать вновь природоохранную прокуратуру», — добавила она.
