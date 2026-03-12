В 2025 году 84 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности

84 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности в прошлом году. Об этом сообщил на заседании Жогорку Кенеша заместитель генерального прокурора Залкарбек Акназаров при обсуждении законопроекта «О конфликте интересов» во втором чтении.

По его словам, в 2025-м Генпрокуратура провела более 70 проверок соблюдения закона о конфликте интересов и выявила 172 нарушения.

«Одно должностное лицо привлечено к штрафу за неисполнение требований нормативно-правовых актов (статья Кодекса о правонарушениях), 84 — к дисциплинарной ответственности. К ответственности привлечены в основном сотрудники государственных органов и органов местного самоуправления, а также лица, которые не подали декларацию в личных интересах или использовали муниципальное и государственное имущество в личных целях», — добавил Залкарбек Акназаров.