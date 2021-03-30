Делимитация границ. У жителей Баткена есть вопросы к главе ГКНБ

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Правительственная комиссия по делимитации и демаркации отдельных участков государственной границы сегодня проводит встречу с жителями сел Чечме и Бирлик, расположенных на кыргызско-узбекской границе. Перед началом диалога глава ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил родник Чечме.

Отметим, согласно последнему подписанному на переговорах в Ташкенте протоколу, кыргызские и узбекские села будут совместно использовать родник. Именно этот источник стал причиной конфликта в мае 2020 года.

Местные жители рассказали Камчыбеку Ташиеву, что родник является единственным источником воды и полива.

«Этот родник — не только наш источник воды, но и исторически значимое для нас место, здесь похоронены наши предки. Каждый год в мае мы очищаем родник и проводим обряд жертвоприношения во имя наших дедов. Здесь ранее поблизости не было домов узбекских граждан, они поселились позже. Мы относимся к ним как к гостям и не закрываем путь к роднику. Мы готовы и впредь давать им воду непрерывно, но мы не согласны делить территорию», — сказали они.

В селе Чечме проживают 1,5 тысячи человек.

С сегодняшнего дня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев совместно со специальным представителем правительства по приграничным вопросам Назирбеком Борубаевым ведет информационно-разъяснительные мероприятия по итогам заседания правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.