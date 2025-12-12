Камчыбек Ташиев проверил село Достук в Баткенской области

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев с рабочей поездкой посетил село Достук Баткенской области.

В ходе визита глава спецслужбы на месте проверил качество новых жилых домов, построенных и переданных гражданам при поддержке государства, а также ознакомился с итогами строительных работ.

В рамках поездки Камчыбек Ташиев встретился с местными жителями, выслушал их мнения о повседневных условиях жизни, социальном положении и проблемах, связанных с инфраструктурой. По озвученным вопросам руководителям профильных государственных органов были даны конкретные поручения, при этом подчеркнута необходимость оперативного решения отдельных проблем.

Как сообщается, для нового села Достук в Баткенском районе выделили 57 гектаров земли. На данной территории построен 181 современный жилой дом. В настоящее время жители полностью переселились в новые дома и продолжают обустраивать свою жизнь.

Отмечается, что в период процесса уточнения и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы дома отдельных граждан оказались на территориях, подлежащих обмену. Государство решило данный вопрос системно и на справедливой основе, предоставив каждому пострадавшему гражданину по 10 соток земли и построив для них новые жилые дома за счет республиканского бюджета.