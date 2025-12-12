Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев с рабочим визитом посетил Раззаков и населенные пункты Лейлекского района. Он встретился с местными жителями, осмотрел новые жилые дома и выслушал обращения граждан.

Во время встречи Камчыбек Ташиев жестко раскритиковал попытки организовать формальные, «постановочные» мероприятия без реального диалога с населением. «Никакого спектакля быть не должно. Нужно выходить к людям, разговаривать напрямую и решать их проблемы», — заявил он.

Глава ГКНБ подчеркнул, что недопустимо ограничивать доступ граждан к встречам с руководством. «Меня нельзя ограждать от людей. Я специально рано утром приехал, чтобы услышать, чем живет народ и какие у него проблемы», — сказал он.

В рамках поездки Камчыбек Ташиев ознакомился с ходом строительства нового жилмассива. Дома возведены для граждан, которых переселили с территорий, попавших под обмен во время уточнения кыргызско-таджикской границы. По его словам, государство обеспечило жильем все такие семьи.

«Слава богу, ни один человек не остался без крыши над головой. Государство взяло на себя ответственность и выполнило свои обязательства», — отметил председатель спецслужб.

Жители подняли вопросы, касающиеся распределения жилья, социальной поддержки, транспорта и инфраструктуры. По каждому обращению Камчыбек Ташиев дал конкретные поручения местным властям и подчеркнул персональную ответственность руководителей.

«Если завтра эти поручения не выполнят, люди придут с претензиями ко мне. Поэтому каждое решение должно быть доведено до конца», — заявил он.

По итогам встречи глава ГКНБ сказал, что все озвученные проблемы взяты на контроль, а работа государственных органов должна строиться на открытом и прямом общении с населением.